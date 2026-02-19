Mons. Benoni Ambarus in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera: “gratitudine per la vostra preziosa ed incessante opera”. I dettagli

Nella mattinata odierna, l’Arcivescovo di Matera-Irsina, S.E. Rev.ma Mons. Benoni Ambarus, si è recato in visita pastorale presso la Caserma “M.B.V.M. Vincenzo Rutigliano”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera.

L’alto prelato, accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale – Col.Roberto Maniscalco – ha incontrato gli Ufficiali alla sede ed una nutrita rappresentanza del personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in forza ai Reparti del capoluogo; presenti anche i membri della Sezione di Matera dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nell’esprimere parole di personale ringraziamento e apprezzamento per i particolari compiti istituzionali svolti dalle Fiamme Gialle, S.E. Mons. Ambarus ha rimarcato la gratitudine della chiesa materana per la preziosa ed incessante opera che la Guardia di Finanza quotidianamente rende alla collettività per affermare i principi di legalità e giustizia.

Parole dense di significato che il Comandante Provinciale ha ribadito nei contenuti, ponendo in risalto la necessità di affermare una sempre maggiore “cultura della legalità economica”, soprattutto nelle giovani generazioni.

Al termine della visita il Comandante Provinciale, a nome di tutti i Finanzieri materani, ha ringraziato l’Arcivescovo per la vicinanza e l’attenzione manifestate nei confronti del Corpo, formulando i migliori auguri per la sua missione pastorale.