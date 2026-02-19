Carnevale di Montescaglioso, concorso Maschere: per il secondo anno consecutivo, la vittoria è andata alla squadra “Matti da Saldare”! Complimenti

Si è conclusa con straordinaria partecipazione la 67ª edizione del Carnevale di Montescaglioso, appuntamento storico e identitario della comunità montese e dell’intera Basilicata.

Dal 7 al 17 Febbraio la città è stata animata da sfilate, spettacoli, musica, eventi dedicati alle famiglie e riti della tradizione popolare, in un programma ricco e articolato che ha coinvolto tutte le generazioni.

Il gran finale di Martedì 17 Febbraio ha visto una cornice di pubblico calorosa per il tradizionale Carnevalone, il Laser Show, la sfilata conclusiva dei carri allegorici, il funerale del Carnevale e la pira ardente a cura dell’Associazione La Lampa.

Ad aprire il momento della premiazione dei carri allegorici è stata una canzone scritta dal concittadino montese Antonio Gentile, un brano intenso e partecipato che ha raccontato lo svolgimento del Carnevale e i temi dei carri in gara, regalando un momento di forte emozione collettiva.

Nel corso della serata sono stati premiati anche i vincitori del Concorso Maschere Isolate e del Concorso Maschere e Gruppi Mascherati, che hanno arricchito la manifestazione con fantasia, ironia e grande coinvolgimento.

Per quanto riguarda i carri allegorici, questi i risultati ufficiali della 67ª edizione:

1° classificato: Associazione culturale “Matti da Saldare” – Sogno nel cassetto

2° classificato: Associazione culturale “Ragazzi Fuori” – Respira

3° classificato: Associazione culturale “I Maghi della Cartapesta” – Leoni da tastiera

4° classificato: Associazione culturale “La Capa Gira” – Cultura e tradizione popolare…un paese da esplorare

Per il secondo anno consecutivo, la vittoria è andata alla squadra “Matti da Saldare”, che si conferma protagonista della competizione.

Nel momento simbolico della consegna della chiave della cittadella, è stato nuovamente Pietro Venezia a riceverla dalle mani della Parca, simbolo del Carnevale di Montescaglioso: sarà lui a custodirla per un altro anno, a testimonianza del passaggio di responsabilità e continuità tra le edizioni.

Il sindaco Vincenzo Zito ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla comunità per il successo della manifestazione:

“Il successo di questa edizione è il risultato dell’impegno straordinario di associazioni, volontari, forze dell’ordine, operatori e cittadini.

Montescaglioso ha dimostrato ancora una volta di saper fare squadra e di credere profondamente nelle proprie tradizioni.

A tutti va il mio grazie sincero per aver reso il nostro Carnevale un momento di orgoglio e di promozione per l’intero territorio”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Associazione Carnevale Montese, Matias Montemurro, che nel suo intervento conclusivo ha dichiarato:

“La gioia e l’orgoglio vissuti in questi giorni sono il frutto di un lavoro condiviso, fatto di collaborazione, sacrificio e spirito di comunità.

Il Carnevale di Montescaglioso è prima di tutto partecipazione: dietro ogni carro, ogni evento e ogni momento di festa ci sono persone che mettono tempo, passione e responsabilità al servizio di tutti.

A ciascuno va il mio grazie più sincero.

Continueremo a lavorare per far crescere questa manifestazione, custodendo la tradizione e guardando al futuro con entusiasmo, perché evviva il Carnevale e chi lo fa”.

Il Presidente ha inoltre sottolineato l’importanza del sostegno istituzionale, in particolare quello della Regione Basilicata, che ha riconosciuto ufficialmente il valore della manifestazione con un contributo dedicato, e dell’Amministrazione Comunale, che ha seguito direttamente il percorso organizzativo dell’evento.

Fondamentale anche il lavoro della Pro Loco per la cura della sezione tradizionale, con appuntamenti identitari come “U Zit e a Zit”, il Carnevalone e i riti conclusivi, che continuano a rappresentare l’anima più autentica della festa.

Si chiude così un’edizione che ha saputo unire spettacolo, tradizione e senso di appartenenza, rafforzando il legame tra il Carnevale e la comunità montese.

Foto a seguire a cura di Creativeminds.