Michela del materano su Rai1 a “The Voice Kids”: bravissima! L’avete vista?

La quarta edizione di The Voice Kids del 17 gennaio 2026, versione dedicata ai bambini, che vede i coach Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino con Rocco Hunt competere per conquistare i loro talenti preferiti e formare i propri team, da guidare fino alla finale, ieri sera ha tenuto incollati alla tv i telespettatori.

Tra i partecipanti anche Michela che ha 11 anni e viene da Pomerico, in provincia di Matera.

Come si evince dalla sua presentazione: “Ama vivere nel suo piccolo centro, tra natura e galline, ed è sempre stata in mezzo alla musica: è la cosa che le piace di più al mondo e per lei «è tutto», tanto da farla commuovere.

Ed è dalla prima puntata della prima edizione che sognava di stare sul palco di “The Voice Kids”.

La giovane Michela Salluce si è esibita con il brano “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys, conquistando i giudici.

L’avete vista?

Facciamole un grande in bocca al lupo!