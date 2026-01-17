Basilicata: “Il Governo dà dignità a chi cura i disabili in famiglia”. I dettagli

“Il Governo ha approvato il disegno di legge sul riconoscimento del Caregiver familiare, promosso dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

Si tratta di una norma che dà dignità alle tante Persone che assistono e si prendono cura di un familiare con grave disabilità e/o in condizione di non autosufficienza”.

Lo afferma Marco Bigherati, Capo Dipartimento Regionale Disabilità della Lega Basilicata.

“Dopo tanti anni, e più di 30 proposte normative fallite, grazie alla Lega, e al Ministro Locatelli – spiega -, questo Governo ha gettato le basi per una risposta dignitosa. Nessuno in passato aveva mai stanziato risorse certe in legge bilancio su questo tema così importante, e nessun testo normativo era mai arrivato all’approvazione in Consiglio dei Ministri”.

“Si tratta – sottolinea – di una legge a tutele differenziate, che parte dal caregiver familiare convivente e prevalente, per arrivare al riconoscimento del ruolo di tutti coloro che si prendono cura dei propri familiari, garantendo sostegni e tutele quali per esempio la possibilità di chiedere il tempo di lavoro part time, il lavoro agile, o per i giovani la possibilità di essere esentati dal pagamento delle tasse universitarie”.

“Il riconoscimento – aggiunge- è cumulabile con tutti gli altri benefici ed è destinato alle persone che amano e curano i propri cari a tempo pieno, e che lo fanno non volendo essere sostituite, ma supportate anche dallo Stato con servizi e misure adeguate”.

“Auspico – conclude Bigherati – che l’iter parlamentare si svolga nel più breve tempo possibile per consentire di dare finalmente una risposta concreta a tante Persone che da troppo tempo aspettano”.