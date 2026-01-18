A San Paolo Albanese il Direttore generale di Acquedotto Lucano: ecco cosa è emerso

A San Paolo Albanese un sopralluogo del Direttore generale di Acquedotto Lucano, il prof. Luigi Cerciello Renna, accompagnato dall’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo e dal sindaco Mosè Antonio Troiano, ha consentito di avviare a soluzione un’annosa problematica idrica e di rete fognaria.

In particolare, l’Area Artigianale di San Paolo Albanese, ha necessità di un adeguamento per l’approvvigionamento idrico e di un impianto di depurazione delle acque reflue.

L’assessore Cupparo sottolinea che il direttore di AL ha mostrato grande prontezza e disponibilità nella risoluzione di annose problematiche e aggiunge:

“Un ringraziamento al sindaco Troiano per la cordialità e la grande accoglienza ricevuta.

La giornata è l’esempio concreto di vicinanza delle istituzioni ai piccoli comuni delle aree interne dove puntiamo a valorizzare le piccole attività artigiane.

In particolare, con l’Avviso pubblico per interventi di adeguamento delle aree produttive di proprietà degli Enti Locali (37,7ml) intendiamo rilanciare le aree Pip, per gli insediamenti artigianali che a causa di inadeguate infrastrutture, carenza di servizi, tra i quali quelli idrici non sono attualmente in condizioni di ospitare laboratori, capannoni, piccoli stabilimenti.

Inoltre abbiamo esteso il sopralluogo al campeggio nell’area alta del paese che necessita di un impianto idrico.

E’ una struttura realizzata dal Comune con fondi regionali gestita da un giovane rientrato da fuori per avviare un’importante attività turistico-ricettiva.

Su questo progetto va realizzato uno studio tecnico specie in relazione ai costi energetici di sollevamento dell’impianto.

E’ indispensabile snellire i tempi per consentire la piena funzionalità del campeggio già nella prossima primavera.

La presenza del direttore di AL a San Paolo, le soluzioni individuate testimoniano che mentre altri a San Paolo hanno fatto convegni e usato parole, noi preferiamo i fatti concreti”.