Attenzione, lavoro e formazione in Basilicata: possibile ottenere certificazione di livello internazionale! Come partecipare

La MT Academy apre le iscrizioni alla prima edizione 2026 del percorso “AI & Cloud Architecting on AWS”, promosso dall’Assessorato alle Attività produttive, lavoro e formazione della Regione Basilicata, guidato da Francesco Cupparo, in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e con il coordinamento di Sviluppo Basilicata come soggetto attuatore.

Il bando rimarrà aperto fino al 27 febbraio 2026, e il corso prenderà il via il 17 marzo 2026 presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera.

Anche quest’anno il percorso di Academy sarà svolto interamente in presenza presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera e prevede un massimo di 20 partecipanti, selezionati tra giovani motivati a sviluppare competenze avanzate nel cloud computing e nell’intelligenza artificiale.

Il corso, della durata di tre mesi, mette insieme lezioni teoriche, laboratori pratici, incontri con esperti locali, nazionali e internazionali e attività di project work con Imprese di settore, offrendo strumenti concreti per progettare architetture cloud sicure, scalabili ed efficienti.

Una novità di questa edizione è il modulo di Generative AI, “Generative AI Essentials on AWS”, che introduce i concetti fondamentali per integrare l’intelligenza artificiale nelle architetture cloud in modo sicuro e governabile.

Al termine del percorso, i partecipanti potranno sostenere l’esame per diverse certificazioni AWS, tra le quali la certificazione AWS Certified Solutions Architect Associate, riconosciuta a livello internazionale.

Possono candidarsi disoccupati o inoccupati con almeno 18 anni, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di una laurea.

Sono richieste conoscenze di base su sistemi operativi (Linux, Windows, Unix o Ubuntu), reti (TCP/IP, HTTP, DNS) e concetti fondamentali di sicurezza informatica.

Conoscenza della lingua inglese e italiana è obbligatoria.

Francesco Cupparo, Assessore Sviluppo Economico, fa sapere:

“Dopo il successo delle due edizioni 2025 che hanno formato alcune decine di eccellenze lucane abbiamo deciso di proseguire l’attività e quindi di rafforzare l’impegno della Regione nella formazione avanzata nel settore digitale, offrendo a giovani e professionisti l’opportunità di acquisire competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro, come dimostrano le numerose proposte arrivate alla MT Academy da parte di aziende lucane e non solo lucane che investono nel cloud e sono alla ricerca di figure specializzate.

Le tecnologie digitali sono ormai indispensabili, e dobbiamo creare le condizioni perché qui da noi nascano nuove imprese, nuove idee, e nuovi posti di lavoro.

Il percorso “AI & Cloud Architecting on AWS” conferma l’impegno della Regione nel creare collegamenti concreti tra formazione specialistica in ambito tech, giovani talenti e mondo del lavoro, offrendo competenze altamente richieste dal mercato digitale e sostenendo chi desidera contribuire allo sviluppo del territorio”.

Gabriela Megale, Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, commenta:

“Investire sui giovani significa investire sul futuro della Basilicata.

Con la MT Academy vogliamo creare opportunità concrete affinché i talenti possano crescere professionalmente e scegliere di lavorare e vivere in Basilicata.

Il valore aggiunto del progetto è proprio questo: unire formazione, innovazione e sviluppo locale.

Tra i profili più richiesti dalle imprese ci sono programmatori, tecnici web, esperti in applicazioni, ma anche figure con competenze nella comunicazione visiva e nella gestione dei nuovi strumenti digitali”.

A tutti i partecipanti selezionati viene riconosciuta una borsa di studio mensile:

300 euro per chi risiede entro 60 km dalla città di Matera;

900 euro per chi risiede oltre 60 km.

L’erogazione è vincolata alla frequenza di almeno l’80% delle ore complessive.

Le candidature devono essere presentate online entro il 27 febbraio 2026.

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente online, compilando il form al seguente link:

https://forms.gle/BzNMiurPzmJtxECw5 rispettando le modalità operative indicate all’interno del sito web ufficiale www.mtacademy.regione.basilicata.it

Resta aperta la long list regionale per le aziende interessate a collaborare con la MT Academy, partecipando a laboratori, attività di project work per collaborare con i partecipanti in aula e attività di networking.

Le imprese interessate possono compilare il form al seguente link: https://forms.gle/dQAaSFdnA6WjFi8w8