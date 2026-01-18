Meteo: su Matera calo delle temperature e forse pioggia. Ecco le ultime previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata stanno affluendo correnti più umide sud-orientali, legate all’approfondimento di una saccatura sul Mediterraneo occidentale colma di aria fredda nordatlantica.

Il weekend sarà così varibile con nuvolosità irregolare ma precipitazioni essenzialmente relegate alla Lucania, deboli e intermittenti.

La intensa circolazione depressionaria che ne nascerà, in approfondimento tra le Isole Maggiori e la Tunisia, favorirà una severa ondata di maltempo per Sicilia centro-orientale, medio-bassa Sardegna e Calabria ionica nella giornata di martedì con piogge anche molto abbondanti e venti molto forti, mentre il Sudest sarà più ai margini, pur con precipitazioni in risalita soprattutto martedì 20.

Il richiamo di aria temporaneamente più fredda dai Balcani favorirà altresì nevicate fin verso i 600-800m, con fiocchi possibili a Potenza e Campobasso.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 19 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 6°C.

Invece, Martedì 20 Gennaio avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.