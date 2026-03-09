Meteo Matera: preparate gli ombrelli, torna la pioggia. Le novità da domani

La nuova settimana si apre all’insegna di condizioni di instabilità atmosferica in accentuazione su Molise, Basilicata e Puglia, con brevi e locali rovesci a macchia di leopardo, più probabili nelle ore centrali del giorno a ridosso dei principali comprensori montuosi appenninici; non esclusi temporali nel pomeriggio di martedì.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 10 Marzo, avremo tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 7°C.
Mercoledì 11 Marzo avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 7°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.