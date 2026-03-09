Metaponto si prepara alle Giornate FAI di Primavera: l’evento di presentazione

Venerdì 13 marzo alle ore 17.00 presso il Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, la Presidente Regionale del FAI Basilicata, Rosalba Demetrio, sarà alla presentazione regionale delle Giornate di Primavera promosse dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano.

Le Giornate FAI di Primavera, giunte quest’anno alla 34^ edizione, si svolgono sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.

Dopo la presentazione alla Stampa nazionale a Roma presso il Ministero della Cultura e alla presenza delle Istituzioni, a evidenziare una significativa sinergia intorno a un progetto sempre più rilevante in Italia, saranno presentate le aperture straordinarie promosse dal FAI in Basilicata, che traducono in azione concreta la visione di una valorizzazione del territorio condivisa e partecipata.