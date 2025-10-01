Meteo Matera: pioggia in arrivo e temperature in calo! Ecco le ultime previsioni

Prossimi giorni turbolenti su Puglia, Basilicata e Molise per l’afflusso di aria decisamente fredda per il periodo di matrice siberiana, in ingresso dai Balcani.

Tra mercoledì e giovedì sarà responsabile di piogge e temporali sparsi, localmente accompagnati da grandine, contestualmente ad un tracollo termico e venti in netto rinforzo di Grecale.

Il flusso freddo darà infatti vita ad un vortice ciclonico tra basso Adriatico e Grecia, che rinnoverà residui rovesci anche per la giornata di venerdì, specie sulla Puglia.

Sabato 4 ottobre probabile breve tregua, in attesa di un nuovo peggioramento per domenica 5 (da confermare).

Come anticipato le temperature saranno in netto calo, tanto che giovedì saranno sotto le medie anche di oltre 6-8°C, con spruzzate di neve in Appennino fin verso i 1400-1500m.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi, Mercoledì 1 Ottobre avremo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 14°C.

Invece, Giovedì 2 Ottobre avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 11°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.