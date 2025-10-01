Matera e Tinchi: attivo l’Ambulatorio di Prossimità. Ecco date e orari di apertura

Nell’ambito territoriale ASM, è attivo l’Ambulatorio di Prossimità.
Queste le date e orari di apertura – Ottobre 2025
TINCHI – POD “Angelina Lo Dico”, Viale Ionio, snc – 75015 Pisticci
Tutti i Martedì dalle 15:00 alle 18:00
Matera – Ambulatorio ASM, Via Montescaglioso
Tutti i Venerdì dalle 15:00 alle 18:00
Sarà possibile prenotarsi inviando una mail all’indirizzo: pnes.asm@asmbasilicata.it o telefonando, durante gli orari di attività degli ambulatori, ai seguenti numeri telefonici:
- MATERA – 329.5832669 dalle 15:00 alle 18:00;
- TINCHI – 0835.586509 dalle 15:00 alle 18:00.
Le date e gli orari degli ambulatori di prossimità potranno essere soggetti a variazioni e integrazioni mensili.
I calendari aggiornati saranno pubblicati, con cadenza mensile, l’ultimo lunedì del mese.