Matera, ZTL: attivi nuovi varchi elettronici. Ecco le zone interessate

Con l’avvio della fase di esercizio definitivo, sono entrati ufficialmente in funzione i varchi elettronici delle Zone a Traffico Limitato “Piave” e “Cesarea” a Matera.
Terminato con esito positivo il periodo di pre-esercizio, il sistema di controllo automatico dei transiti sarà ora pienamente operativo per monitorare e sanzionare gli accessi non autorizzati.
Gli impianti, installati ai varchi di:
• via Piave intersezione via Tommaso Stigliani,
• via S. Cesarea intersezione via Piave,
• vico II Festa intersezione via Gian Battista Pentassuglia,
• via Tataranni intersezione via F. Volpe,
sono stati attivati lo scorso 3 giugno 2025, prevedendo una fase di pre-esercizio di almeno 30 giorni sotto la supervisione della Polizia Locale.
Durante tale periodo non sono emerse criticità tecniche: i sistemi di rilevazione si sono dimostrati pienamente funzionanti, consentendo ora il passaggio alla fase di esercizio definitivo.
L’Amministrazione comunale sta inoltre definendo misure specifiche per i residenti delle zone limitrofe, al fine di garantire la disponibilità di stalli di sosta riservati.
Spiega l’assessore alla Mobilità Daniele Fragasso:
“Stiamo predisponendo soluzioni concrete per garantire ai residenti delle strade attigue spazi adeguati per la sosta, alla luce delle esigenze e condizioni particolari di traffico che sussistono nell’area”.