Matera: niente acqua in questa zona

Acquedotto Lucano informa che a Matera, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 12:45 del 13/11/2025 fino alla fine dei lavori in:
- Via Indira Gandhi.
Avvisiamo del disagio tutti i residenti.
Il prossimo 15 Novembre, a Napoli, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, 64 Allievi del 238° Corso della Scuola Militare “Nunziatella” presteranno giuramento di…
Domenica 16 Novembre Archeoclub “Matàr”, CNA Matera e l’associazione Amici del Borgo, in collaborazione con la Parrocchia di San Vincenzo de Paoli, terranno una passeggiata…
“Ringrazio il presidente Marrese per l’attenzione posta su un tema fondamentale come il diritto allo studio, sul quale questa Giunta è quotidianamente impegnata. Desidero precisare…
Matera ospita per la prima volta la Camminata “Amore Senza Lividi”, giunta alla 7ª edizione nazionale e alla 1ª edizione materana, un’iniziativa di sensibilizzazione contro…
I recenti incidenti stradali causati dai cinghiali e i loro ormai quotidiani avvistamenti all’interno dei centri abitati della Basilicata, fanno riemergere prepotentemente d’attualità il problema,…
Con l’avvio della fase di esercizio definitivo, sono entrati ufficialmente in funzione i varchi elettronici delle Zone a Traffico Limitato “Piave” e “Cesarea” a Matera….
La sicurezza e l’efficienza dei soccorsi in Basilicata fanno un balzo in avanti: è imminente l’attivazione del Numero Unico di Emergenza Europeo (Nue) 112. Un…
Anas informa che a causa di un incidente, sul R.A. 5 “Raccordo Autostradale Scalo Sicignano” è chiusa la carreggiata in direzione Potenza, al km 30,500,…
Nel ventiduesimo anniversario dell’inizio della mobilitazione di Scanzano Jonico, il Partito Democratico della Basilicata ricorda una delle più straordinarie mobilitazioni popolari contro una decisione imposta…
Il 14 novembre ricorre la Giornata Mondiale del Diabete, per richiamare l’attenzione su questa patologia che colpisce oltre 4 milioni di persone in Italia e…
Domenica 16 novembre dalle ore 9,30 alle ore 13:00 il Lions Club Matera Host, il Lions Club Matera Città dei Sassi e il Leo Club…
Il 18 ed il 19 novembre prossimi, torna a Matera, presso il Centro Congressi UNA Hotels MH, “Roots-IN”, la Borsa internazionale del Turismo delle Radici,…