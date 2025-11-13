ULTIME NEWS

Matera: niente acqua in questa zona

13 Novembre 2025

Acquedotto Lucano informa che a Matera, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 12:45 del 13/11/2025 fino alla fine dei lavori in:

  • Via Indira Gandhi.

Avvisiamo del disagio tutti i residenti.