Incidente in Basilicata: chiuso questo tratto di strada. I dettagli

Anas informa che a causa di un incidente, sul R.A. 5 “Raccordo Autostradale Scalo Sicignano” è chiusa la carreggiata in direzione Potenza, al km 30,500, a Savoia di Lucania, in provincia di Potenza.
Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, un mezzo Anas è stato tamponato da un’auto.
A bordo era presente un sorvegliante in servizio rimasto ferito senza gravi conseguenze.
Il traffico è deviato al km 25,500 sulla Ex SS94 con rientro sul R.A.5 “Raccordo Autostradale Scalo Sicignano” al km 31,200.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.