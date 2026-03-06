Matera: nascondeva ordigno in casa! Sul posto Polizia e Artificieri

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto due uomini, rispettivamente di 35 e 44 anni, entrambi materani, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 35enne sarebbe, inoltre, responsabile della detenzione di un ordigno esplosivo di natura micidiale.

L’arresto è scaturito da una mirata attività antidroga, condotta dagli agenti della Squadra Mobile.

Nel corso dei servizi, i poliziotti hanno fermato i due, già noti, mentre viaggiavano a bordo di un autocarro, sottoponendoli a controllo.

Fin da subito i soggetti manifestavano un atteggiamento di agitazione immotivata, che insospettiva gli agenti, i quali hanno, pertanto, proceduto a una perquisizione personale, poi estesa al veicolo ed, infine, alle rispettive abitazioni, anche con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, che ha dato esito positivo.

Infatti, il 35enne occultava, all’interno degli slip, 3 pezzi di hashish del peso complessivo di 15 gr. circa e 8 involucri di cellophane trasparente contenenti cocaina del peso lordo totale di 4,72 gr.

Nell’abitazione dell’uomo, in un barattolo riposto nel cassetto di un comodino, era, inoltre, custodita sostanza stupefacente tipo ecstasy per 1,84 gr. circa, mentre, nel cassetto di un mobile del soggiorno, gli agenti hanno rinvenuto un ordigno esplosivo di natura micidiale, come successivamente confermato dagli agenti del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato di Bari, del peso di 181 gr. circa.

A casa del 44enne, invece, gli operatori rinvenivano, in un cofanetto collocato all’interno della sala da pranzo, due pezzi di hashish, del peso lordo complessivo di 39 gr circa.

Nella mansarda erano riposti altri 2 pezzi di hashish, per un totale lordo di 27 gr. circa. Nel garage, infine, erano custoditi 26 gr. circa di cocaina, suddivisa in 44 dosi.

Gli agenti rinvenivano e sequestravano, inoltre, materiale per il taglio e il confezionamento della droga nonché la somma di 205 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

A seguito dell’udienza di convalida, al 44enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; nei confronti del 35enne è stata, invece, emessa la misura coercitiva dell’obbligo di dimora nel Comune di Matera e di presentazione alla P.G.