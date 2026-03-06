Bernalda e Metaponto al centro di un importante lavoro di valorizzazione del patrimonio. I dettagli

Bernalda e Metaponto sono al centro di un importante lavoro di valorizzazione del patrimonio archeologico e di potenziamento della mobilità sostenibile.

Con il programma “Magna Grecia – da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea”, il Comune di Bernalda ha attuato una strategia articolata in 12 interventi che, tra gli altri, comprende:

B1 – Valorizzazione delle Tavole Palatine

B2 – Campagne di scavo nei siti archeologici minori

B3 – Rifunzionalizzazione dei siti archeologici diffusi (in corso).

Accanto a questi interventi fondamentali per incentivare un turismo di qualità, si inseriscono anche due progetti strategici legati alla mobilità cicloturistica:

C2 – Sistema delle ippovie della Magna Grecia

C3 – Sistema delle ciclovie del progetto Magna Grecia

Un’infrastruttura di mobilità lenta che collega siti archeologici, paesaggi e borghi, integrando percorsi cicloturistici e servizi.

Inoltre, è di recente avvio l’esecuzione del tratto lucano della: Ciclovia della Magna Grecia.

Un progetto di scala più ampia, inserito nella rete nazionale delle ciclovie turistiche, che attraversa Basilicata, Calabria e Sicilia e che rafforza il ruolo strategico della costa ionica e del metapontino.

Archeologia, paesaggio e mobilità lenta diventano insieme una leva concreta per lo sviluppo turistico del territorio.