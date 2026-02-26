Matera: il Prefetto al Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Ecco le foto

Nella mattinata odierna, S.E. il Prefetto di Matera, Dr.ssa Maria Carolina Ippolito, ha fatto effettuato una visita istituzionale al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

L’Autorità di Governo è stata accolta presso la caserma “Fin. M.B.V.M. Vincenzo Rutigliano”, dal Comandante Provinciale, Col. Roberto Maniscalco.

Dopo gli onori di rito, il Prefetto ha incontrato una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado in servizio nella provincia materana, ai quali ha rivolto un indirizzo di saluto, esprimendo parole di apprezzamento per l’attività svolta e per l’impegno profuso sul territorio a tutela della sicurezza economico-finanziaria.

Successivamente, il Colonnello Roberto Maniscalco, alla presenza del quadro Ufficiali, ha tenuto un briefing istituzionale durante il quale ha illustrato all’Autorità di Governo:

la realtà socio-economica della provincia,

i principali fenomeni illeciti di natura economico-finanziaria,

l’organizzazione del Corpo sul territorio a presidio della legalità,

i risultati conseguiti nell’anno 2025,

nonché le principali attività in corso di esecuzione nei diversi comparti della missione affidata al Corpo a garanzia degli interessi economico-finanziari nazionali, comunitari e locali.

All’Autorità è stato, altresì, fornito un quadro di situazione sul concorso assicurato dalla Guardia di Finanza per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Con riguardo al settore della spesa pubblica, il Comandante Provinciale ha inteso rinnovare al Prefetto l’impegno del Corpo nell’ambito dei controlli sul corretto impiego dei fondi del PNRR e l’apporto garantito al Gruppo Interforze Antimafia ai fini dell’esecuzione di specifiche analisi volte a prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità nella filiera esecutiva dei lavori così finanziati.

Il Colonnello Maniscalco ha infine ringraziato l’Autorità di Governo per la vicinanza che ha voluto attestare con la visita odierna alla Guardia di Finanza, rinnovando la massima disponibilità e collaborazione del Corpo all’Istituzione prefettizia nel fornire il proprio contributo, in concorso con le altre Forze di Polizia, a tutela dell’ordine pubblico e per garantire la sicurezza dei cittadini della provincia materana.

