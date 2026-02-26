A Matera le riprese di questo artista noto a livello internazionale: registra abitualmente milioni di visualizzazioni!

In questi giorni la città dei Sassi ospita le riprese audiovisive del nuovo videoclip musicale di Vic Chou.

Immagini che, come fa sapere l’Ufficio Cinema Comune di Matera:

“faranno da sfondo al brano “Tell Me Why”.

Vic Chou è un celebre attore e cantante taiwanese, noto a livello internazionale per essere stato uno dei membri della storica boy band F4 (diventata successivamente JVKV), fenomeno pop che ha segnato un’intera generazione in Asia.

I videoclip e i contenuti ufficiali di Vic Chou registrano abitualmente milioni di visualizzazioni sulle principali piattaforme digitali asiatiche e internazionali (YouTube, piattaforme streaming cinesi e taiwanesi), con un seguito social che conta milioni di fan tra Taiwan, Cina, Hong Kong e Sud-Est asiatico.

Un’occasione straordinaria di visibilità per Matera, che continua a raccontarsi al mondo attraverso il linguaggio universale dell’audiovisivo e della musica”.