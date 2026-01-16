Matera, grave incidente: coinvolto un autotreno! L’intervento dei Vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:10, la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera, supportata dall’Autogrù VV.F., è intervenuta per un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un autotreno.

Il mezzo pesante, mentre percorreva lo svincolo Matera Centro provenendo dalla strada Bradanica verso la SS7 in direzione Miglionico, è uscito di strada per cause ancora in corso di accertamento.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha operato con rapidità per estrarre l’autista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo a seguito dell’impatto.

Grazie alle manovre di estricazione messe in atto dalle squadre di soccorso, l’uomo è stato liberato e messo in sicurezza.

L’autista, un uomo di 39 anni originario del Kazakistan, è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale per i rilievi del caso e per la gestione del traffico.

Al momento, una delle due corsie è chiusa per permettere le operazioni di recupero del mezzo e per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dall’incidente.

La viabilità è consentita con senso unico alternato.

Queste le foto dell’intervento.