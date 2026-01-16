Matera, arriva la Nuova Jeep Compass: weekend di emozioni e test drive presso la concessionaria Jeep Maffei. Ecco tutti i dettagli

Sabato 17 e Domenica 18 Gennaio lo showroom Jeep Maffei apre le sue porte per un weekend speciale all’insegna dell’emozione e della scoperta.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere da vicino il nuovo SUV firmato Jeep e prenotare un test drive per vivere subito un autentico assaggio di libertà.

La Nuova Compass infatti esprime al primo sguardo tutto il DNA Jeep: linee decise, design iconico e un’attitudine autentica che va oltre le mode.

È l’auto pensata per chi non si accontenta, per chi cerca carattere, personalità e voglia di esplorare, sia nella vita quotidiana che nei momenti di evasione.

Un SUV capace di unire comfort, tecnologia e spirito off-road in modo naturale, senza compromessi.

Progettata in Italia e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata, la Nuova Compass rappresenta l’evoluzione di un modello globale che oggi si rinnova nello stile e nella filosofia.

Il risultato è un look contemporaneo e riconoscibile, capace di far sentire immediatamente parte della grande famiglia Jeep chiunque la guardi – e soprattutto chi la guida.

Salire a bordo significa entrare in un ambiente moderno, accogliente e tecnologico, pensato per accompagnare ogni viaggio con sicurezza e piacere di guida.

Ma è solo mettendosi al volante che la Nuova Jeep Compass rivela davvero la sua anima, riaffermando Jeep come il marchio che più di ogni altro incarna libertà e avventura, anche nella vita di tutti i giorni.

Quindi l’attesa è finita: Sabato 17 e Domenica 18 Gennaio porte aperte a Matera per chi vuole scoprire e provare la Nuova Jeep Compass, un SUV diverso da tutti gli altri.

Il team Jeep Maffei sarà a disposizione per presentare il modello e organizzare test drive gratuiti, per sperimentare su strada comfort, agilità e carattere.

