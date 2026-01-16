Matera, Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria: questo l’Ordine del Giorno

Facendo seguito a quanto deciso durante la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari tenutasi in data 15.01.2026, si comunica che l’ordine del giorno del Consiglio comunale indicato in oggetto, convocato con nota prot. n. 002340/2026 del 12.01.2026 in seduta di aggiornamento, è integrato con i seguenti punti:
· Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi avente ad oggetto: “Recupero crediti e occupazione abusiva di immobili comunali” – (Prot.n. 0112233/2025 del 29/10/2025);
· Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri (primo firmatario Domenico Bennardi) avente ad oggetto: “Partecipazione al Progetto Avviso ANCI “L’Italia delle Donne” Edizione 2025: Valorizzazione delle figure femminili materane”. (Prot. n. 0004063/2026 del 15/01/2026).
A seguito di tale integrazione, l’ordine del giorno risulta riformulato come segue:
1. “Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio)”;
2. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi avente ad oggetto: “Recupero crediti e occupazione abusiva di immobili comunali” – (Prot.n. 0112233/2025 del 29/10/2025);
3. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri (primo firmatario Domenico Bennardi) avente ad oggetto: “Partecipazione al Progetto Avviso ANCI “L’Italia delle Donne” Edizione 2025: Valorizzazione delle figure femminili materane”. (Prot. n. 0004063/2026 del 15/01/2026).