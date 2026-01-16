Ospedale di Matera: al via l’utilizzo del robot chirurgico Hugo per interventi sempre più precisi e mininvasivi. I dettagli

Si avvia Lunedì 19 Gennaio l’attività chirurgica con il robot Hugo all’Ospedale di Matera

Si è svolto oggi l’evento di kick off per l’avvio dell’utilizzo del robot chirurgico Hugo nell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Un momento di grande valore che segna un passo importante nel percorso di innovazione tecnologica e crescita professionale del nostro sistema sanitario.

Alla presentazione hanno preso parte oltre al personale sanitario che utilizzerà la strumentazione robotica, l’Assessore Regionale alla Salute e politiche della Persona, Cosimo Latronico, il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo, il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco e il Presidente della IV Commissione consiliare “Salute” della Regione Basilicata, Nicola Morea, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno dell’Istituzione regionale per l’evoluzione della sanità pubblica lucana.

Commenta l’ASM di Matera:

“L’introduzione della chirurgia robotica rappresenta un investimento concreto (oltre 1,7 milioni di euro) nella qualità delle cure, nella sicurezza dei pazienti e nel supporto ai nostri professionisti, che potranno contare su strumenti all’avanguardia per interventi sempre più precisi e mininvasivi”.