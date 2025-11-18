Matera: convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria. L’Ordine del giorno

Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 13.11.2025 (in cui è stata definita la data del Consiglio Comunale) e della seduta del Consiglio Comunale del 17.11.2025 (in cui è stata deliberata l’anticipazione dell’orario della seduta alle ore 15:00), si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^convocazione alle ore 15:00 di venerdì 21 novembre 2025 e di 2^ convocazione di lunedì 24 novembre 2025 alle ore 16.00 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Mozione a firma di diversi consiglieri avente ad oggetto: “Istituzione del Piano Comunale di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) – (Prot. n. 0100669/2025 del 02.10.2025)”;

3. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Bennardi) avente ad oggetto: “Istituzione di percorsi di formazione gratuiti sulla sicurezza stradale e mobilità elettrica e sostenibile per gli studenti delle scuole di Matera” – (Prot. n. 0106086/2025 del 15.10.2025);

4. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Tarasco) avente ad oggetto: “Programmazione PO FESR 2021–2027 – stato di attuazione e indirizzi strategici per la città di Matera” – (Prot. n. 109463/2025 del 23.10.2025);

5. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Tarasco) avente ad oggetto: “Crisi idrica regionale e governance di Acquedotto Lucano S.p.A. – Rafforzamento del ruolo del Comune di Matera”- ( Prot. n. 0116645/2025 del 06.11.2025);

6. Mozione a firma dei consiglieri Lisurici e Niglio avente ad oggetto: “Installazione Endopank – una panchina gialla – per sensibilizzazione sull’endometriosi”- (Prot. n. 0117498/2025 del 10.11.2025);

7. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere comunale Bennardi in riferimento all’evento cena in data 10/09/2025 in Piazza San Pietro Caveoso – ( Prot.n. 0092295/2025 del 12.09.2025);

8. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Cotugno, in riferimento a eventuale incompatibilità del Consigliere Braia ai sensi dell’art. 63 del TUEL – ( Prot.n. 0104813/2025 del 13.10.2025);

9. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Bennardi) avente ad oggetto: “Chiusura e limitazione del servizio Postamat in città per motivi di sicurezza, richiesta di chiarimenti e azioni urgenti dell’Amministrazione Comunale”- ( Prot. 0106087/2025 del 15.10.2025);

10. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi sul Terminal Bus di Via Don Luigi Sturzo – ( Prot. n. 0108123/2025 del 21.10.2025);

11. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri comunali, primo firmatario consigliere Rubino, avente ad oggetto: “Intitolazione dell’area giochi del rione “Spine Bianche” ai bambini di Gaza e sostegno alla proposta di candidatura al premio Nobel per la Pace”;

12. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Tarasco avente ad oggetto: “Richiesta di confronto pubblico e trasparente del Comune di Matera sull’ipotesi di sviluppo del nucleare in Basilicata, con garanzie di partecipazione democratica e priorità alle fonti rinnovabili”;

13. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Rubino avente ad oggetto “Emergenza cinghiali in città” – (Prot. n. 0088087/2025 del 03.09.2025);

14. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Bennardi, avente ad oggetto: “sostenere e attuare politiche di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e nel territorio contro la violenza di genere e qualsiasi forma di violenza. Adesione all’iniziativa ANCI sulle buone pratiche in tema di parità e violenza di genere” – ( Prot. n. 0117535/2025 del 10.11.2025).

Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.