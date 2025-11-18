Matera: studenti si distinguono in questa prestigiosa simulazione diplomatica Onu. Il Sindaco pronto a riceverli

Giovedì 20 novembre, alle 10, nella sala Mandela del Comune di Matera, il sindaco Antonio Nicoletti e l’assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Casino riceveranno la visita degli studenti del Liceo Scientifico Dante Alighieri e del Liceo Classico E.Duni di Matera che hanno ottenuto un riconoscimento nell’ambito del “Change The World Model United Nationes”, la prestigiosa simulazione diplomatica Onu.

Tale riconoscimento è motivo di vanto per l’intera comunità Materana, che vede così accrescere la propria reputazione in contesti internazionali di primissimo livello.

L’Amministrazione Comunale ha pertanto invitato al Palazzo di Città gli studenti protagonisti, i dirigenti scolastici e la Prof.ssa Marilena D’Ercole, referente del progetto, per attribuire loro il giusto riconoscimento da parte della città di Matera.