Ospedale di Matera: la sanità lucana ospita un appuntamento di rilievo nazionale. Il programma

La sanità lucana ospita un appuntamento di rilievo nazionale: il Meeting “MargheritaTre – Ponte tra cittadini, istituzioni e clinica”, in programma mercoledì 19 novembre 2025 all’Auditorium Moscati dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

L’iniziativa, corso di formazione ECM rivolto a medici e infermieri, è patrocinata dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – IRCCS e l’Associazione GiViTI e con la preziosa collaborazione dell’associazione Gianfranco Lupo.

La crescente complessità dell’assistenza in terapia intensiva richiede strumenti digitali avanzati in grado di garantire sicurezza, tracciabilità e integrazione dei dati clinici.

La cartella informatizzata MargheritaTre (M3) rappresenta un’evoluzione decisiva nella gestione dei processi assistenziali in area critica: consente la raccolta strutturata in tempo reale di parametri vitali, terapie, procedure e monitoraggi; migliora la continuità delle cure e riduce gli errori di trascrizione grazie all’automatizzazione dei flussi informativi.

La piattaforma integra sistemi di alert, analisi predittiva e interoperabilità con gli altri sistemi ospedalieri, fornendo una visione completa del percorso del paziente e supportando decisioni cliniche tempestive e basate su dati affidabili.

Il meeting di Matera si propone di condividere esperienze di implementazione, benefici clinici e organizzativi, criticità e prospettive di sviluppo verso un’intensive care unit realmente digitale e data-driven.

Afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Accogliere a Matera un evento di tale rilevanza significa valorizzare il ruolo della nostra sanità nel panorama nazionale.

MargheritaTre è un esempio virtuoso di collaborazione e innovazione, capace di migliorare la qualità delle cure e favorire un dialogo costruttivo tra professionisti, cittadini e istituzioni.

La nostra Azienda crede fortemente in una sanità moderna, basata su evidenze scientifiche e sul confronto continuo”.

I Responsabili scientifici sono Francesco Massimo Romito, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ASM e Mario Tavola, Presidente dell’Associazione GiViTI.

Di seguito la locandina con i dettagli.