Matera 2026, per inaugurazione 540 mila euro: i dettagli

Sotto il cielo dei Sassi, tra luci, musica e droni, prenderà forma il 20 marzo l’anno di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, un percorso che riporta la città al centro della scena internazionale.

Per rendere possibile la cerimonia inaugurale, la Giunta del Comune di Matera ha approvato uno stanziamento di 191.100 euro destinato alla giornata di apertura del titolo condiviso nel 2026 con Tétouan (Marocco) e promosso dall’Unione per il Mediterraneo, con il coordinamento della Fondazione Anna Lindh.

La spesa complessiva prevista per la giornata è stimata in 541.100 euro. Di questi, 350 mila euro sarebbero coperti con risorse della stessa Fondazione – 100 mila euro residui del primo budget comunale da 500 mila euro e 250 mila euro da altre disponibilità – mentre 191.100 euro rappresentano la quota richiesta al Comune e ora formalmente stanziata dalla Giunta, con imputazione su due capitoli del bilancio comunale.

Il programma del 20 marzo si aprirà alle 17 con la cerimonia istituzionale che si svolgerà presso il Teatro Duni, con la sua riapertura straordinaria nella veste di “Cantiere-Evento”.

Sono previsti i saluti delle autorità locali, nazionali ed europee e interventi dedicati al valore simbolico di Matera 2026 nell’attuale contesto geopolitico, intervallati da momenti artistici.

Alle 18.30 seguirà una performance musicale introduttiva, preludio agli appuntamenti serali.

Alle 19 prenderà forma “Suoni e Architetture”, performance itinerante lungo il percorso di transito delle delegazioni istituzionali, con esecuzioni musicali dai balconi dei palazzi storici della città antica, pensata per trasformare il passaggio di delegazioni e pubblico in un’esperienza immersiva.

Il gran finale, alle 20, sarà affidato a tecnologie scenografiche a basso impatto ambientale ma ad alto impatto visivo: uno spettacolo laser della durata di circa 30 minuti con scenografie di luce architetturale e, a seguire, un drone show di circa 15 minuti, con formazioni luminose tridimensionali e simboli di dialogo nel cielo sopra i Sassi.

In parallelo è previsto un ricevimento con cena di benvenuto per ospiti istituzionali di alto profilo, in numero da definire a seguito delle verifiche organizzative.

Intanto, presso il Palazzo del Governo, questa mattina si è riunito il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Focus principale sulle numerose misure di safety che verranno adottate e che consentiranno, attraverso l’attività di coordinamento della Prefettura e il contributo delle Forze di Polizia, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, di realizzare quella cornice di sicurezza necessaria alla migliore riuscita della manifestazione.