Il materano Roberto Cifarelli, consigliere comunale e regionale, lascia il Partito Democratico. Queste le sue parole

Il materano Roberto Cifarelli, consigliere comunale e regionale, lascia il Partito Democratico.

Ecco un estratto della lettera scritta da Roberto Cifarelli e pubblicata sui social:

“Care iscritte, cari iscritti, care democratiche e cari democratici, questa non è una lettera facile da scrivere.

Non lascio il Partito Democratico per rancore.

Non lo lascio per risentimento personale.

Non lo lascio per calcolo politico.

Lo lascio per coerenza.

Lo lascio per rispetto verso la mia storia.

Lo lascio per fedeltà ai valori che mi hanno fatto entrare in politica tanto tempo fa.

Lo lascio per il rispetto che porto nei confronti dei cittadini/elettori.

Resto un uomo di sinistra, riformista, europeo, democratico e liberale.

Resto dalla parte di chi crede nella giustizia sociale, nei diritti, nell’uguaglianza delle opportunità, nella partecipazione, nella dignità delle istituzioni e nella forza delle comunità.

Resto dalla parte di chi pensa che la politica non sia occupazione di spazi, ma costruzione di futuro.

Lascio il Partito Democratico, ma non lascio l’impegno.

Non lascio la responsabilità verso la Basilicata, verso Matera, verso i giovani e verso le persone che in questi anni mi hanno dato fiducia, affetto, forza e coraggio.

Porterò con me ciò che di vero, giusto e bello questa storia mi ha dato.

E continuerò a camminare, con la stessa coerenza di sempre, nella stessa direzione di sempre per un centrosinistra, unito, nuovo, plurale.

Dio sa se torneremo ad incontrarci.

Con rispetto, dolore e libertà”.