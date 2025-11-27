Marconia di Pisticci: al via il rifacimento integrale delle strade in alcune zone del centro. I dettagli

Prosegue il percorso di miglioramento della viabilità e degli spazi urbani a Marconia di Pisticci.

La Giunta comunale di Pisticci ha approvato un investimento di circa 420.000 euro destinato al rifacimento integrale della pavimentazione stradale in alcune zone del centro urbano di Marconia.

Spiega l’amministrazione:

“L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza stradale, una circolazione più scorrevole e uno spazio urbano più ordinato e curato.

I tratti interessati saranno completamente ripavimentati, senza interventi parziali: un lavoro uniforme, pensato per assicurare durabilità, qualità della pavimentazione e un contesto urbano più accogliente per chi ci vive.

I cantieri partiranno a breve, comunque entro la fine dell’anno, seguendo una programmazione che punta a ridurre i disagi e mantenere la piena fruibilità delle zone in ogni fase dell’intervento.

Questo progetto si inserisce nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici che l’Amministrazione sta realizzando in tutto il territorio, con un obiettivo chiaro: migliorare la qualità della vita di chi vive e lavora ogni giorno a Marconia“.