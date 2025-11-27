Policoro, addio a Salvatore: “un esempio di impegno, tenacia e desiderio di crescere”. Questo il cordoglio

Con immensa tristezza, l’I.I.S. “Policoro-Tursi” si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Salvatore D’Alessandro.

Questa la nota:

“La Dirigente Scolastica, il DSGA, il Personale Docente e ATA ricordano Salvatore come un collaboratore scolastico stimato, sempre disponibile, gentile e profondamente umano.

Salvatore non era soltanto un prezioso membro del personale, ma anche uno studente del corso serale di Meccatronica: un esempio di impegno, tenacia e desiderio di crescere, che resterà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Gli studenti del diurno sono profondamente scossi dalla notizia: per molti di loro Salvatore era una presenza rassicurante, quasi un papà, sempre pronto a offrire una parola buona, un aiuto, un sorriso.

La sua mancanza lascia un grande vuoto nella nostra comunità scolastica.

In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, cui porgiamo il nostro più sincero cordoglio.

Ciao Salvatore, continuerai a far parte della nostra scuola”.