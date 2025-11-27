Marilina di Montescaglioso ad “Affari Tuoi” su Rai 1: ecco com’è andata

Protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda Martedì 25 Novembre su Rai 1, a rappresentare la Basilicata c’era Marilina D’Aquino, 35 anni, funzionaria amministrativa nel settore culturale e originaria di Montescaglioso.
Con lei, in studio, il fratello Francesco, docente di sostegno e guida ambientale: una presenza preziosa che l’ha accompagnata tra tensione, emozioni e colpi di scena.
La partita, però, non è stata dalla sua parte.
Fin dalle prime battute, Marilina ha perso importanti premi: i 15.000 euro, i 200.000 euro e il Pacco Nero (che ne conteneva altri 200.000).
Una partenza difficile, seguita da una breve ripresa grazie a tre pacchi blu che avevano fatto sperare in un cambio di rotta.
Dopo aver rifiutato un cambio e una prima offerta da 28.000 euro, sono arrivati altri due colpi durissimi: l’eliminazione dei 300.000 e dei 20.000 euro.
Nonostante le difficoltà, Marilina ha continuato a difendere con convinzione il suo pacco numero 12, respingendo nuove offerte da 15.000 e 18.000 euro e ulteriori proposte di cambio.
Ma anche l’ultimo rosso importante, quello da 75.000 euro,poi uscito dalla scena, lasciando soltanto una speranza: i 100.000 euro.
Fedele alla sua intuizione, la concorrente ha scelto ancora una volta di non cambiare pacco.
Ma il 12 non conteneva i 100.000 euro, che invece erano nel pacco 7.
La partita si è chiusa con appena 1 euro nel pacco finale, costringendo Marilina a tentare la Regione Fortunata.
Per i 100.000 euro ha scelto la Sicilia; per i 50.000 euro, la Puglia.
Nessuna delle due, però, era la regione vincente: il colpo grosso apparteneva alla Sardegna.
Nonostante l’amarezza per l’esito della gara, Marilina ha lasciato lo studio con il sorriso e con un bagaglio di emozioni e gratitudine.
Ha voluto sottolineare come l’esperienza sia stata per lei significativa, intensa e ricca di umanità.
Ha ringraziato lo staff del programma, gli autori, i compagni di avventura delle altre regioni e naturalmente Stefano De Martino ed Herbert Ballerina, che hanno accompagnato ogni momento con leggerezza e calore.
Un grazie speciale è andato anche al pubblico che da casa ha fatto il tifo per lei.
La puntata inoltre ha suscitato molto entusiasmo e commenti sui social, con spettatori che hanno apprezzato la simpatia e la spontaneità della coppia.
Alcuni commenti hanno elogiato la pacchista lucana definendola “troppo carina”, e hanno notato la grande intesa e collaborazione tra i fratelli durante il gioco.
Una serata sfortunata sul piano del gioco, ma preziosa per tutto ciò che ha lasciato dietro di sé.
In fondo, anche quando i pacchi non premiano, l’esperienza sa farlo in modi che contano davvero.