Marconia di Pisticci: 25enne arrestato dalla Polizia di Stato di Matera

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.
La Polizia di Stato ha arrestato, il 12 novembre scorso, un giovane di anni 25, per detenzione di sostanza stupefacente.
Nell’ambito di attività di controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Pisticci notavano, lungo la SS 106 Jonica, proveniente da nord, un’auto di grossa cilindrata che procedeva a velocità elevata.
Attraverso l’intervento coordinato di più equipaggi presenti sul territorio, il mezzo veniva fermato nei pressi dello svincolo che porta a Marconia di Pisticci.
Il giovane, che viaggiava da solo, alla vista dei poliziotti, manifestava, al contempo, agitazione ed insofferenza. Pertanto, gli operanti decidevano di approfondire il controllo con una perquisizione personale, estesa poi al veicolo. Sotto i pantaloni, nastrati a regola d’arte lungo le gambe, venivano rinvenuti 3 panetti di sostanza stupefacente che, dal test speditivo, effettuato nell’immediatezza, risultava essere hashish, per un peso complessivo di circa 300 grammi.
Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari.