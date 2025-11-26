A Matera le donne vanno a scuola di autodifesa: l’iniziativa

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il coordinamento donne della Cisl Basilicata ha organizzato a Matera un momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza che ha registrato una partecipazione ampia e sentita da parte della comunità.

Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il progetto «Sicurezza nelle tue mani: corso di autodifesa e consapevolezza femminile», ideato e coordinato da Mariantonietta Calculli.

Durante l’incontro l’istruttore di MGA (Metodo Globale di Autodifesa) e fiduciario regionale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Cosimo Cifarelli, ha tenuto una lezione dimostrativa aperta, che ha permesso alle partecipanti di sperimentare alcune tecniche di base e comprendere il valore formativo del percorso.

«Il progetto, sposato e sostenuto dal coordinamento donne, nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per accrescere consapevolezza, sicurezza personale e capacità di autodifesa, contribuendo a rafforzare l’autonomia e la fiducia delle donne in situazioni potenzialmente rischiose», spiega la coordinatrice donne della Cisl Basilicata Margherita Dell’Otto.

«La risposta del pubblico è stata molto positiva: numerose donne hanno manifestato interesse e dato la propria adesione per la definizione del calendario delle attività, a conferma dell’importanza e dell’urgenza di iniziative che promuovano prevenzione, educazione alla sicurezza e cultura del rispetto.

Questo significa che c’è consapevolezza della necessità di progetti e azioni concrete che contrastino ogni forma di violenza e discriminazione.

Vorrei ringraziare tutte le partecipanti per la sensibilità dimostrata e per la volontà di mettersi in gioco in un percorso che è, insieme, di empowerment e solidarietà», conclude Dell’Otto.