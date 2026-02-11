Irsina protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano con turismo lento, cammini, attività di trekking, natura. I dettagli

Irsina protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano.

Nel corso della seconda giornata della manifestazione, il Comune ha presentato ufficialmente la propria offerta turistica 2026 nell’ambito del convegno “Esperienze e natura: l’offerta turistica Irsina 2026”, illustrando a operatori del settore, tour operator e visitatori le peculiarità che rendono il borgo lucano una meta sempre più attrattiva per chi cerca esperienze autentiche e sostenibili.

Un’occasione strategica per promuovere il territorio in un contesto internazionale di grande rilievo, valorizzando il turismo lento, i cammini, le attività di trekking, la natura e un’offerta turistica distribuita lungo tutto l’arco dell’anno.

Il sindaco di Irsina, Giuseppe Candela, ha sottolineato l’importanza della presenza alla BIT di Milano:

«Essere presenti in contesti internazionali come quello della BIT di Milano è importantissimo per chi vuole farsi conoscere e per chi vuole far conoscere la propria proposta turistica.

Abbiamo presentato le nostre peculiarità e la nostra idea di turismo: il turismo lento, l’autenticità del borgo di Irsina, i nostri cammini, il trekking e la natura.

Un’offerta turistica che non si concentra solo in alcuni periodi dell’anno, ma che è fruibile tutto l’anno: sono elementi che ci caratterizzano e che abbiamo portato all’attenzione dei tanti visitatori e tour operator che affollano la fiera di Milano».

La partecipazione alla BIT si inserisce in una più ampia strategia di promozione territoriale portata avanti dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di posizionare Irsina come destinazione ideale per un turismo esperienziale, sostenibile e destagionalizzato, capace di valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche del territorio.