Turismo lucano: “Ora serve una cabina di regia”. La proposta del Presidente Pittella

“Una cabina di regia regionale per rafforzare e rendere più organica la programmazione degli interventi nel settore turistico lucano”.

È la proposta avanzata dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, intervenendo a Milano all’edizione 2026 della BIT (Borsa Internazionale del Turismo), a margine di un incontro dedicato alla città di Venosa organizzato nello stand dell’APT Basilicata.

Ha dichiarato Pittella:

“Il risultato particolarmente significativo che l’APT sta conseguendo in sinergia con la Regione Basilicata è il frutto di un lavoro condiviso tra competenze diverse, con l’Agenzia che svolge una funzione fondamentale di raccordo e coordinamento”.

Secondo il Presidente del Consiglio regionale, questa esperienza va ora consolidata attraverso una programmazione sempre più collegiale, con la Regione in prima linea.

Ha sottolineato Pittella:

“È necessario istituire una cabina di regia capace di monitorare e orientare gli investimenti, non soltanto quelli regionali ma anche quelli promossi da altri enti che, a vario titolo, operano per la medesima finalità di sviluppo e qualificazione dell’offerta turistica.

L’obiettivo è evitare la frammentazione delle risorse e la dispersione degli interventi, valorizzando invece le vocazioni specifiche dei territori”.