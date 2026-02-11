Matera, Mobilità urbana: chiesto dal Sindaco alla Regione Basilicata un sostegno per un servizio adeguato alla città

Un rafforzamento strutturale del trasporto pubblico urbano, coerente con la crescita della città e con il ruolo internazionale che Matera ricopre.

È questo l’obiettivo della richiesta di sostegno finanziario che il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha inviato in data 3 febbraio 2026 alla Regione Basilicata e all’Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Pasquale Pepe.

Il servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Matera opera attualmente in regime di proroga tecnica, sulla base di un programma di esercizio risalente al 2012, che non riflette più l’evoluzione urbanistica, sociale ed economica della città.

Negli ultimi anni, infatti, sono sorti nuovi quartieri e si è consolidata la vocazione turistica di Matera, con un aumento significativo della domanda di mobilità verso i Rioni Sassi, il Parco della Murgia, le stazioni ferroviarie e i principali poli di attrazione.

A ciò si aggiunge la necessità di garantire collegamenti adeguati per il trasporto scolastico, anche da e verso i comuni limitrofi, e di assicurare un servizio continuativo e affidabile nei borghi e nelle aree periferiche, a beneficio soprattutto delle fasce più fragili della popolazione.

Il contributo regionale destinato al Comune di Matera fu definito nel 2010, ed è rimasto invariato per ben 15 anni; non tiene conto dell’aumento dei costi di gestione del servizio, dell’incremento dei chilometri percorsi né dell’esaurimento dei fondi straordinari che avevano consentito, in passato, il potenziamento di alcune linee strategiche come la Linea Sassi e i collegamenti con la Murgia.

“Matera – sottolinea il Sindaco Nicoletti – ha vissuto una crescita esponenziale, sia dal punto di vista urbano sia sotto il profilo turistico.

È quindi necessario che la Regione Basilicata adegui di conseguenza le risorse destinate alla mobilità urbana della città capoluogo di provincia, per garantire un servizio efficiente, sostenibile e all’altezza delle esigenze di cittadini e visitatori”.

La richiesta avanzata alla Regione Basilicata riguarda un sostegno finanziario aggiuntivo, finalizzato al rafforzamento delle linee esistenti, all’estensione degli orari di servizio, alla copertura annuale della Linea Sassi e allo sviluppo di soluzioni di mobilità dolce, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale condivisi tra gli enti.

“L’obiettivo – conclude il Sindaco Nicoletti – è costruire, con il sostegno della Regione, un sistema di mobilità urbana moderno e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze quotidiane della comunità e di sostenere il percorso di crescita di Matera e dell’intero territorio regionale”.