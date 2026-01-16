In Basilicata poveri cuccioli in pericolo! Intervenuti i Carabinieri forestali

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Tito, a seguito di segnalazione della Sala Operativa dei Carabinieri di Potenza, hanno salvato 7 cuccioli di cane abbandonati sul ciglio della strada in località “Caruso” di Satriano di Lucania.

I sette cuccioli, di razza meticcia, bianchi e neri, benché infreddoliti ed affamati, viste le temperature di questi giorni, si sono subito mostrati vivaci e affettuosi con i carabinieri forestali intervenuti.

I militari, dopo aver constatato le loro buone condizioni di salute e l’assenza del microcip identificativo, hanno affidato i cuccioli ad un dipendente del Comune di Satriano, che provvederà alla loro successiva sistemazione.

Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili dell’abbandono dei cuccioli.

Abbandonare un cane è un atto moralmente riprovevole e la legge prevede precise pene per chiunque commetta tale reato.

Abbandonare qualunque animale lungo le vie di comunicazione può rappresentare un serio e grave pericolo per la circolazione dei veicoli, con conseguenze imprevedibili.