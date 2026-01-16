Basilicata: “Per i nuovi assunti della Regione Basilicata, una proposta innovativa”. Di cosa si tratta

Si è tenuta in data odierna l’assemblea sindacale, in modalità mista (presenza e remoto), indetta dalla CISL FP Basilicata e rivolta ai nuovi assunti della Regione Basilicata.

L’incontro ha segnato un momento cruciale di confronto tra il sindacato e le nuove leve della Pubblica Amministrazione regionale, delineando le priorità per il futuro del lavoro nell’Ente.

Durante i lavori sono stati approfonditi i temi della contrattazione nazionale, che vede in via di definizione il nuovo contratto collettivo, e decentrata.

Il Segretario Regionale Vincenzo Pernetti ha illustrato con precisione i criteri per l’attribuzione dei differenziali stipendiali, delle indennità per specifiche responsabilità e di tutte le componenti del salario accessorio.

Ha dichiarato il Segretario Regionale:

“La nostra priorità è garantire che ogni lavoratore conosca il valore della propria professionalità e gli strumenti economici a disposizione.

Il salario accessorio non è un premio aleatorio, ma il riconoscimento del merito e delle competenze messe al servizio della comunità lucana.”

Ampio spazio è stato dedicato alla riforma del Lavoro Agile che, la CISL FP Basilicata, chiede da molto tempo ed ha raccolto il forte grido d’aiuto dei lavoratori che chiedono un regolamento più omogeneo e realmente applicabile.

Sottolinea Pernetti:

“Chiediamo da tempo di superare l’attuale regolamento, spesso troppo rigido o applicato a macchia di leopardo.

Dobbiamo coniugare le esigenze familiari con quelle lavorative, portando la Regione Basilicata ai livelli di efficienza e flessibilità già visti in altre realtà pubbliche e private.”

Una proposta innovativa emersa con forza dall’assemblea riguarda l’attivazione di postazioni di co-working.

L’obiettivo è permettere ai dipendenti, specialmente ai pendolari, di operare non solo nelle sedi centrali, ma anche presso gli uffici regionali periferici o attraverso accordi con altre Pubbliche Amministrazioni del territorio.

Questo ridurrebbe i tempi di viaggio, l’impatto ambientale e migliorerebbe sensibilmente la qualità della vita dei dipendenti.

Infine, la CISL FP ha presentato il pacchetto di servizi integrati per i propri iscritti.

Oltre all’assistenza fiscale del CAF, ai servizi previdenziali del Patronato INAS, illustrati in maniera precisa e puntuale dal Dott. Federico Pellè responsabile Provinciale Inas CISL di Potenza, e alla tutela dei consumatori, è stata posta l’attenzione su un vantaggio esclusivo:

la Polizza Assicurativa per Colpa Grave, offerta GRATUITAMENTE a tutti i tesserati.

“In un contesto lavorativo sempre più complesso, offrire una protezione assicurativa gratuita è un atto di responsabilità che la CISL FP compie per dare serenità ai lavoratori nello svolgimento delle loro funzioni quotidiane.”

L’assemblea si è conclusa con l’impegno della CISL FP Basilicata a portare immediatamente le istanze raccolte sul tavolo della delegazione trattante regionale.