Matera: “Auguri di buon lavoro ai neo eletti consiglieri provinciali”. Ecco cosa cambia

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro ai neo eletti consiglieri provinciali, auspicando che il nuovo Consiglio possa operare con spirito di collaborazione con l’efficacia che il nostro territorio richiede.

Dichiara il Sindaco Nicoletti:

“Per la prima volta nella storia della Provincia si registra una maggioranza di centrodestra.

Un risultato politico significativo, frutto dell’impegno e del lavoro svolto dai consiglieri di maggioranza di Matera, che hanno contribuito in maniera decisiva a questo cambiamento.

Il voto dei consiglieri comunali di Matera ha mostrato la volontà di lavorare in modo responsabile, mettendosi non solo al servizio della città ma anche dell’intera Provincia, operando nell’interesse di un territorio che guarda a Matera sia come capoluogo amministrativo che come punto di riferimento per le politiche di sviluppo di area vasta, in un’ottica di crescita condivisa e sostenibile.

Un ringraziamento particolare viene rivolto ai partiti di maggioranza, che hanno contribuito a questo risultato: Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC, Lega e al lavoro di dirigenti e coordinatori.

A tutti loro va il mio grazie per il lavoro svolto e l’augurio di un proficuo mandato, unitamente ai migliori auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri provinciali eletti”.