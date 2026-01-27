Il lucano Antonello Di Pinto premia il grande Amedeo Minghi a Roma!

Si è svolta ieri, nella prestigiosa Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, la cerimonia “Cultura, Istituzioni e Futuro”, promossa dalla XVII Commissione “Arte” dell’Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo del Sud, delle Aree Fragili e delle Isole Minori, nel corso della quale è stato conferito il Premio alla Carriera ad Amedeo Minghi per i suoi sessant’anni di attività artistica.

L’evento ha rappresentato un momento di alto profilo istituzionale e culturale, fortemente voluto dal Prof. Antonello Di Pinto, lucano ed esponente della XVII Commissione “Arte”, Responsabile Musei e Fondazioni, che insieme alla Commissione ha contribuito in modo determinante alla realizzazione della cerimonia, favorendo il dialogo con l’artista e promuovendo un incontro tra cultura e istituzioni.

Protagonista della giornata è stato Amedeo Minghi, figura centrale della storia musicale italiana, autore di un percorso artistico che ha accompagnato generazioni diverse.

La cerimonia ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui il maestro Lino Banfi e il regista Lamberto Bava, a conferma del valore simbolico dell’iniziativa.

Numerosi gli interventi istituzionali che hanno scandito l’incontro, alla presenza di tutti i membri della Commissione Cultura e di On. Alessandro Caramiello, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare e Presidente di tutte le Commissioni. Sono intervenuti il Presidente della XVII Commissione “Arte” Stefano Colucci, il Coordinatore Pietro Quattriglia Venneri e rappresentanti del mondo politico e culturale.

Nel corso della cerimonia, il Prof. Antonello Di Pinto ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione e per il significato dell’evento:

«La straordinaria partecipazione registrata oggi in Sala della Lupa conferma quanto la cultura sia un linguaggio vivo e condiviso. Vedere istituzioni, artisti e protagonisti del nostro patrimonio culturale riuniti per rendere omaggio ad Amedeo Minghi rappresenta un risultato significativo.

Questo evento dimostra che il lavoro delle Commissioni, unito alla qualità artistica e al coinvolgimento umano, genera momenti di valore per il Paese».

La cerimonia ha offerto un’occasione di riflessione sul ruolo della cultura come leva di sviluppo civile, sociale ed economico, con particolare attenzione al Centro-Sud, alle aree fragili e alle isole minori, ambiti centrali nell’attività della XVII Commissione “Arte”.