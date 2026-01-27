Matera, in arrivo i giorni della merla: farà freddo o caldo? Queste le previsioni aggiornate

Secondo la tradizione popolare, i giorni della merla (dal 29 al 31 gennaio) rappresentano il periodo più freddo dell’anno.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani mercoledì 28 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 6°C.
Giovedì 29 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.