Alla Sagra Tumact Me Tulez a Barile dal 4 e 5 ottobre 2025 previste escursioni, mostre e concerti. Il programma

Ricco il programma degli eventi della 29 edizione della Sagra d’Eccellenza Tumact Me Tulez (Pat – prodotto agroalimentare della tradizione) e Festival dell’Aglianico del Vulture in programma da sabato pomeriggio 4 ottobre a domenica sera 5 ottobre a Barile, nel centro storico.

L’evento enogastronomico Patrimonio Culturale Intangibile lucano promosso dalla Pro Loco Barile è finanziato con fondi Poc 2014 – 2020 Po Fesr della Regione Baislicata, dal Comune di Barile, dal Parco Naturale regionale del Vulture, dall’Apt Basilicata e dall’Ente Pro Loco Italiane Aps ed il sostegno di numerose aziende che ringraziamo, fa sapere Rocco Franciosa Presidente Pro Loco Barile Aps e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata.

A partire dalle ore 16 di sabato 4 ottobre nella sede Pro Loco Barile in Piazza Dalla Chiesa sarà inaugurata la mostra fotografica “Polaroid” di Rocco Carnevale, a seguire nell’atrio del Comune di Barile sarà aperta la collettiva di artisti barilesi con opere di Salvatore Malvasi, Antonio Volonnino, Pasquale Buttarini e Maria Fuccillo e nella sala consiliare sarà presentato il progetto “Il Parco Urbano delle Cantine di Barile in realtà virtuale”.

La Fidas donatori sangue Barile curerà alle ore 18,30 lo spettecolo per bambini con Wonderland Animation in Largo Garibaldi per sensibilizzare alla donazione e alla solidarietà.

Alle ore 19 inaugurazione stand gastronomici con il gruppo folk Kroj Intercultura e i Lucanicus in Piazza Dalla Chiesa e il concerto di Pietro Cirillo Officine Popolari Lucane alle 21,30 in Largo Garibaldi.

Domenica 5 ottobre previste l’escursione “L’Anello della Pozzolona” nel Parco del Vulture con il Ceas Vulture, le Passeggiate a Cavallo a cura di Saturday Ranch e la visita guidata nel centro storico e al Parco Urbano delle Cantine a cura della Guida Turistica Rossana Saracino.

Dalle ore 11 di domenica ci sarà il seminario e cooking lab con la presentazione del progetto “Le Vie dell’Olio” in Piazza Dalla Chiesa a cura di Oprol, Informatore Agrario, Associazione nazionale Città dell’Olio, Club per l’Unesco del Vulture con la presenza del coordinatore regionale Città dell’Olio Basilicata Pasquale Di Matteo, del presidente del club per l’Unesco del Vulture Tonia Giammatteo.

Una occasione per scoprire prospettive e ricadute per il territorio e sulle opportunità delle reti tra operatori.

Le conclusioni sono affidate all’Autorità di Gestione del PSR e CSR Basilicata Rocco Vittorio Restaino.

Il momento clou della giornata aperta al pubblico sarà quello dedicato alla preparazione e alla degustazione di piatti, il “Cooking Lab: Dalla Terra alla Tavola, con le interpretazione di piatti a cura di chef e cuochi per celebrare l’olio lucano, parteciperà tra gli altri, la cuoca contadina di Donne in Campo Basilicata, Matilde Iungano, Giuseppe Sciaraffa dell’Unione regionale Cuochi Italiani e il delegato Accademia Italiana della Cucina e Console nazionale della Unionne Europeenne des Gourmet Giustino Donofrio. Animazione musicale a pranzo con i maestri Antonello e Giovanni alla fisarmonica e all’organetto.

Nel pomeriggio di domenica prevista la presentazione del libro “Un manoscritto ritrovato” di Antonio Avenosa a cura della Pro Loco Barile, Pro Loco Melfi, Pro Loco Lagopesole e la Fondazione Sassi di Matera alle ore 17,30 presso il Comune di Barile.

Prevista domenica pomeriggio la presentazione del progetto nazionale “Siamo tutti nella rete” a cura di SuperEroi Aps contro la violenza e il bullismo.

Dalle ore 18,30 sfileranno per le vie del centro storico “I Musici della Pro Loco Melfi” e i Ragazzi con l’organetto e dalle ore 19 concerto di Laura Cefola e Giuseppe Leone alla chitarra e alle 21,30 in Largo Garibaldi previsto il concerto degli Accipiter.

Di seguito le locandine con i dettagli.