Basilicata: bigliettazione unica per il trasporto pubblico. Il progetto

“Viaggiare sui mezzi pubblici deve essere conveniente, confortevole e semplice.

Per questo bisogna puntare sulla bigliettazione unica, attraverso una piattaforma digitale di facile fruizione.

È anche attraverso questi servizi che la Basilicata può allinearsi allo standard europeo di smart mobility che vuol dire più sostenibilità, efficienza, connessione e inclusività”.

Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, commenta l’approvazione della delibera di Giunta che ha dichiarato il pubblico interesse per la proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) relativa al Sistema di Bigliettazione Elettronica e Monitoraggio e Supervisione del Trasporto Pubblico (SMSR).

Con un investimento di 11 milioni di euro, coperto da fondi FSC 2021-2027, si potrà realizzare una piattaforma digitale per la bigliettazione unica e la tariffazione integrata per mettere in rete i diversi player del Tpl, oltre a servizi di infomobilità in tempo reale per bus e treni.

Ha detto Pepe:

“Oltre al percorso di rinnovo della flotta dei bus per il trasporto pubblico locale in ambito urbano ed extraurbano che abbiamo intrapreso in questi mesi serve un’azione per semplificare l’accesso alla mobilità condivisa.

È così che la Basilicata può cambiare passo: meno inquinamento, più funzionalità, più tecnologia al servizio delle persone”.

Alla base del progetto c’è l’esigenza di far dialogare in maniera coerente e integrata tutti i segmenti del Tpl con un unico titolo elettronico.

In questo modo si elimina la frammentazione dei sistemi tariffari attuali e si evita che l’utente debba acquistare biglietti separati per tratte diverse.

A regime, la nuova piattaforma potrà essere in grado di monitorare in tempo reale gli spostamenti, verificare i flussi d’utenza, adattare le frequenze delle corse e incentivare gli spostamenti multimodali (treno più autobus).

Ha aggiunto Pepe:

“La bigliettazione unica è anche uno strumento per stimolare l’uso del trasporto pubblico rispetto al mezzo privato.

Così la Basilicata non solo modernizza la pendolarità, ma getta le basi per una mobilità interconnessa e orientata alle esigenze quotidiane dei cittadini lucani”.