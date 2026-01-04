Grottole: la Basilicata al centro dell’agenda politica di questo Partito. Ecco l’iniziativa

Capogruppo consiglio regionale Basilicata condivide queste riflessioni con la comunità, dopo l’incontro con il Pd a Grottole:

“Ho preso parte con piacere all’iniziativa del Partito Democratico di Grottole sulla necessità di rilanciare le politiche a favore delle aree interne.

Il dibattito, molto partecipato in particolare dai giovani, è stata l’occasione per spunti e riflessioni sul patrimonio rappresentato dai nostri paesi, e su come lavorare per farli tornare al centro dell’agenda politica.

Ho ribadito la necessità di lavorare insieme affinché i democratici e i riformisti costruiscano un progetto alternativo a questa destra inconcludente e inefficace.

Il mio plauso va agli amici di Grottole e a tutti i presenti: lavoriamo insieme per la rinascita delle nostre comunità”.