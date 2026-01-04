Policoro protagonista del grande ed entusiasmante viaggio della fiaccola olimpica. Complimenti! Grande l’orgoglio per questi due tedeofori

Lo scorso 29 dicembre, in occasione dello storico passaggio della fiamma olimpica in terra lucana, l’Assessore comunale allo Sport, Giuseppe Montano ha partecipato a Pisticci alla staffetta in cui hanno preso parte due cittadini di Policoro, Vincenzo Carbone e Fabrizio Panetta, scelti in una selezione di ben 10.000 tedofori in tutta Italia.

Commenta l’assessore Montano:

“Policoro è protagonista del grande ed entusiasmante viaggio della fiaccola olimpica con due tedofori nostri concittadini.

Con orgoglio li ho accompagnati lungo il loro percorso perché questo vuole essere un simbolo di pace, amicizia, condivisione, rispetto, sano agonismo, gioia e concordia tra tutti gli atleti e tutti i popoli”.