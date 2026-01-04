Tursi: pronti a farvi incantare dalla magia dell’inverno e dall’arrivo dei Re Magi? Ecco l’evento in programma e come partecipare

La Festa del Borgo Antico torna a Tursi e questa volta, come annuncia l’Amministrazione:
“porta con sé la magia dell’inverno e l’arrivo dei Re Magi.
Domani, 5 gennaio, la Rabatana di Tursi si trasformerà in un palcoscenico di luce, emozione e mistero: un percorso teatrale itinerante guiderà i visitatori tra vicoli, pietre millenarie e luoghi simbolo del borgo, accompagnandoli in un viaggio spirituale e narrativo che culminerà davanti alla Natività.
- Partenza: Torre del Castello (punto di arrivo delle navette).
- Conclusione: Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove i Magi giungeranno per rendere omaggio al Bambino Gesù.
Tre momenti di rappresentazione assicurati:
- 17:30;
- 19:00;
- 20:00/30.
Un’esperienza da vivere con il cuore, tra storia, fede e teatro, immersi nell’atmosfera sospesa del borgo più antico di Tursi.
Un sentito ringraziamento al Comune di Tursi, alla Regione Basilicata, a Virtus Ingegneria e a tutti i partner e collaboratori che rendono possibile questa magia condivisa.
Vi aspettiamo tra le pietre, le luci e il respiro del tempo.
Il servizio navetta partirà da viale Sant’Anna nei pressi del Life caffè alle ore:
- 17.10 prima corsa;
- 18.00 seconda corsa;
- 19.30 terza corsa.
Le uscite dei magi dal castello con l’arrivo nella Collegiata di Santa Maria Maggiore saranno:
- Alle ore 17.30 prima uscita;
- Alle ore 19.00 seconda uscita;
- Alle ore 20.00/30 terza uscita”.
Di seguito la locandina con i dettagli.