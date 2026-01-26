Festa dell’Atletica Lucana: premiati gli atleti di Montescaglioso per aver ottenuto eccellenti risultati a questo circuito di corsa in montagna. Complimenti

Serata di grandi emozioni per l’atletica lucana nella Sala Consiliare della Provincia di Potenza, dove si è svolto il Galà di Premiazione della Festa dell’Atletica Lucana.
All’evento hanno preso parte i dirigenti FIDAL Basilicata e Puglia, con la partecipazione del Presidente FIDAL collegato in diretta da Roma, a testimonianza dell’importanza della manifestazione.
Tra le società protagoniste anche la ASD I Bitlossi Monterun, di Montescaglioso del presidente Gianni Andriulli ,premiata per la partecipazione al circuito federale “Trail al Sud 2025”, prestigioso circuito di corsa in montagna articolato su sei tappe.
Gli atleti della società si sono distinti ottenendo eccellenti risultati individuali nelle rispettive categorie:
- Lidia Mongelli, 2ª classificata categoria SM45
- Giuseppe Ludovico, 1° classificato categoria SM60
- Giuseppe Santarcangelo, 1° classificato categoria SM40
- Angelo Menzella, 1° classificato categoria SM50
Risultati che confermano l’alto livello competitivo del gruppo e il grande lavoro svolto durante l’intera stagione.
A coronare una serata già ricca di soddisfazioni, la ASD I Bitlossi Monterun ha conquistato anche uno straordinario 4° posto assoluto nella classifica generale di società del Trail al Sud 2025, piazzamento di grande prestigio a livello interregionale.
Un traguardo che riempie di orgoglio atleti, dirigenti e sostenitori, simbolo di una squadra che continua a crescere e a portare in alto i propri colori.
Ecco le foto degli atleti premiati.