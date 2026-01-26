A Scanzano Jonico preziosa testimonianza del magistrato antimafia Catello Maresca. I dettagli

Questa mattina, Catello Maresca, magistrato antimafia, ha accolto con le sue parole ed i suoi insegnamenti, i ragazzi dell’Istituto comprensivo di via Morlino.
Commenta il sindaco di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello:
“Ascoltare dalla sua voce, la propria esperienza di magistrato ma anche quella di padre e di uomo, è stata una coccola per tutti i presenti.
Lui che ha raccolto l’immensa eredità del giudice Giovanni Falcone facendola rivivere non solo nelle sue gesta ma anche e soprattutto nelle sue missioni.
Grazie Dottor Maresca per la preziosa testimonianza che ci ha regalato”.
Ecco le foto.