Dal romanzo al palco: Grottole ospita Manzoni e i suoi personaggi. Ecco l’appuntamento

Il giorno domenica 1 febbraio 2026, è in programma una doppia rappresentazione alle ore 16:00 e alle ore 19:00 presso il Castello Sichinulfo di Grottole (MT), dello spettacolo “ALESSANDRO MANZONI – Dal Lazzaretto ai monti la lunga strada del perdono” prodotto dall’”Associazione Culturale Festival del Teatro e della Comicità”.

L’ingresso è gratuito con prenotazione, telefonando al numero 3283514095.

Protagonista dello spettacolo è Alessandro Manzoni. Un viaggio di teatro, musica e letteratura.

Nello show, scritto dall’autore Antonio Zamberletti, le attrici – lettrici Isadora Dellavalle e Alessandra Cavalli sono accompagnate dalla voce narrante di Carmine D’aria, un terzetto artistico formatosi alla scuola teatrale del celebre Roberto Brivio dei Gufi.

Al pianoforte, strumento indispensabile all’arricchimento recitativo della poetica manzoniana, il pianista Stefano Piancazzi: a lui il compito di seguire gli attori in un vero e proprio viaggio letterario della durata di 75 minuti (atto unico) dove, ad intrecciarsi, saranno i principali brani tratti dal romanzo i “Promessi Sposi”.

Non mancheranno altresì riferimenti alla “Colonna Infame” ed al “Conte di Carmagnola”, imprescindibili capolavori letterari scritti dell’autore milanese. L’originalità dello spettacolo è quella di raccontare, al contempo, la biografia dello scrittore in un gioco scenico nel quale la poesia delle storie raccontate e dei personaggi citati si mescolano con sapiente intuizione registica alla stessa vita dell’autore descrivendone il contesto storico e culturale nel quale lo stesso è vissuto.

Mentre il giorno 2 febbraio, la compagnia realizzerà laboratori teatrali dedicati agli studenti della scuola media di Grottole: un’occasione educativa per avvicinarsi al teatro, stimolare la creatività e approfondire il linguaggio artistico attraverso un’esperienza pratica e coinvolgente.

Lo spettacolo e i laboratori sono realizzati grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Grottole (MT) che, attraverso le voci del Sindaco Angelo De Vito e del Vicesindaco con delega alla Cultura Mariapina Cosentino dichiarano di essere entusiasti e di aver voluto fortemente questi prestigiosi appuntamenti culturali imperdibili per tutta la comunità, tra teatro, formazione e partecipazione.

Interpreti:

Voce recitante: Isadora Dellavalle

Voce recitante: Alessandra Cavalli

Voce recitante: Carmine D’Aria

Pianoforte: Stefano Piancazzi

Regia di Francesco Pellicini

Produzione: Associazione Culturale Festival del Teatro e della Comicità.