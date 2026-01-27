La Provincia di Matera ricorda la Shoah: “ricordare per difendere la dignità umana”

Nel Giorno della Memoria, la Provincia di Matera si raccoglie nel ricordo delle vittime della Shoah e di tutte le persone perseguitate dal nazifascismo.

“La tragedia che ha segnato l’Europa e il mondo intero – ha dichiarato il Presidente, Francesco Mancini – ci richiama a un dovere morale che non conosce tempo: custodire la verità storica, difendere la dignità umana, respingere ogni forma di odio e discriminazione.

La memoria non è soltanto un atto commemorativo, è un impegno civile che ci chiede vigilanza, consapevolezza e coraggio per costruire una comunità più giusta, libera, umana.

Che il ricordo di ciò che è stato continui a guidare le nostre scelte, oggi e sempre”.