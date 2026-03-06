Dai missili nel Golfo alla quiete di casa: rientra la giovane di Pisticci ferma a Dubai. Una bellissima notizia!

“La nostra concittadina rimasta bloccata nei giorni scorsi all’aeroporto di Dubai, a causa delle limitazioni al traffico aereo legate alle tensioni internazionali nell’area, è 𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗶𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 ed è finalmente a casa”.

E’ quanto fa sapere il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, che prosegue:

“In queste ore siamo stati 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 con il 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗮 𝗗𝘂𝗯𝗮𝗶 e con la 𝗣𝗿𝗲𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮 per seguire da vicino la situazione e ricevere aggiornamenti continui sul suo rientro.

Sono sollevato che tutto si sia concluso nel migliore dei modi.

A lei e alla sua famiglia va l’abbraccio di tutta la nostra comunità, dopo giorni di comprensibile apprensione.

Allo stesso tempo, non possiamo non rivolgere un pensiero alle tensioni e ai conflitti che stanno attraversando diverse aree del mondo.

Gli attacchi e l’escalation militare degli ultimi giorni mostrano ancora una volta quanto siano fragili gli equilibri internazionali e quanto alto sia il prezzo che pagano le persone comuni.

Di fronte a una guerra che appare sempre più 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝗮𝘁𝗮 𝗲 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮, il nostro auspicio è che prevalgano presto 𝗶𝗹 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝗼, 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝘇𝗶𝗮 𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗰𝗲, perché solo attraverso il confronto e il rispetto del diritto internazionale si può costruire sicurezza per i popoli”.